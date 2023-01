Ucraina: Graziano a "Nova", come ha detto Crosetto "ognuno darà quel che può"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Come ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ogni Paese fornirà all’Ucraina “quel che può”. Lo ha affermato il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, in un’intervista ad “Agenzia Nova” a margine della conferenza sui Balcani in corso a Trieste. “In Germania c’è un dibattito interno ciascuno, come ha detto il ministro Crosetto, dà quel che può. In questo momento sentiamo che la Polonia si accinge a darli e quindi la dialettica in corso sembra portare a una situazione in cui alla fine ogni Paese darà il suo supporto”, ha affermato il generale. “La Germania è il Paese che ha dato di più in aiuti militari in Ucraina, ed è quello che ha più disponibilità economica visti i 100 miliardi di euro di stanziamenti di fondi per la difesa. Ma anche loro vengono da un periodo di sottoalimentazione quindi bisognerà vedere anche loro quanti carri Leopard 2 hanno effettivamente a disposizione”, ha spiegato Graziano. (Res)