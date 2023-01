Balcani: Minon (Finest), fondamentali per export Nord Est

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Balcani sono fondamentali per il Friuli Venezia Giulia e per tutto il Nord Est. Lo ha detto Alessandro Minon, presidente di Finest, l’istituto finanziario per l'internazionalizzazione delle imprese del Nord Est italiano. “Nei primi sei mesi del 2022 l’incremento dell’interscambio tra Italia e Balcani è stato pari al 50 per cento, con l’export che ha superato gli 8 miliardi di euro. Una grande quota, superiore a 3 miliardi di euro, la fa il Veneto, un miliardo e 300 milioni il Friuli Venezia Giulia”, ha detto Minon. “Queste nostre regioni hanno una naturale propensione a muoversi verso territori che considerano amici e di cui conoscono propensioni a investimenti e consumi”, ha rilevato ancora Minon. (Res)