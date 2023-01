Lazio 2023: Marotta-Ammerata (Avs), investire in sport sociale e presidi culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo visitato la Quadraro Box uno straordinario avamposto di socialità, sport di base e diritto allo sport come diritto alla salute e diritto alla cittadinanza piena che insiste sul territorio del Quadraro, poi abbiamo raggiunto la Biblioteca Cittadini del Mondo, servizio che verrà inserito nel piano sociale di zona municipale che fa del sostegno alle seconde generazioni come scuola di italiano e polo culturale, un avamposto prezioso per tutto il quadrante di Cinecittà e infine abbiamo visitato il centro Sos freddo aperto quest'oggi, come si stanno aprendo in tutta Roma, a via dei sestili". Così in una nota di Claudio Marotta e Lela Ammerata di Verdi e Sinistra, candidati al Consiglio regionale del Lazio per le elezioni del 12 e 13 febbraio, al termine di una ricognizione nel Municipio Roma VII lista verdi e sinistra (Com)