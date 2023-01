Russia: Medvedev ispeziona consorzio Kalashnikov a Izhevsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, è giunto oggi nella città di Izhevsk, nella regione russa di Udmurtia, per controllare il lavoro del consorzio Kalashnikov. In un messaggio su Telegram, Medvedev ha affermato di aver esaminato i campioni di armi e di aver tenuto una riunione del gruppo della Commissione militare-industriale per il controllo della loro produzione. Una particolare attenzione è stata prestata alla produzione dei droni. (Rum)