Veneto: Finco (Lega-Lv) su Autonomia, governo si impegni per cambio di marcia

- Un impegno "che la politica ha assunto con i veneti che massicciamente hanno votato il referendum sull'Autonomia e con il paese intero perché non si vada più a velocità differenziata. Pertanto il nuovo governo che si è insediato a fine settembre assuma l'impegno di approvare il disegno di legge sull'Autonomia differenziata". Lo ha chiesto Nicola Ignazio Finco, vicepresidente del consiglio regionale del Veneto e consigliere regionale dell'Intergruppo Lega - Liga veneta, tramite una risoluzione sul tema. "La Regione del Veneto, da tempo ormai, chiede maggiori forme di autonomia nelle materie di competenza riservate allo Stato, come riportato nella risoluzione depositata, anche sotto il profilo economico-finanziario, che le permettano ad esempio di parificare la spesa statale pro capite destinata ai cittadini della regione, o di ridurre la forbice dei trasferimenti statali rispetto alle altre regioni. Sono trascorsi ormai quasi cinque anni - ha proseguito Finco - e da quella storica giornata e la volontà del popolo veneto è ancora in attesa di essere rispettata: l'autonomia è un passo fondamentale che la nostra regione deve compiere e che il popolo della nostra terra reclama a gran voce. Chiediamo pertanto al presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giorgia Meloni, un cambio di marcia sulle riforme in senso autonomista per velocizzare le richieste che giungono dalle Regioni e in particolare dal Veneto allo Stato centrale e permettere uno sviluppo maggiormente al passo con i tempi del nostro sistema Paese". (Rev)