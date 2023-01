Lavoro: Nappi (Lega), mancate assunzioni centri impiego ennesimo schiaffo di De Luca ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà agli idonei nei concorsi per i centri per l'impiego in Campania che invocano lo scorrimento delle graduatorie. La Regione ha il dovere di investire sul potenziamento dei centri, sottodimensionati e inadeguati, per di più in un territorio come quello campano che giace in fondo alle classifiche europee per livello occupazionale. Le mancate assunzioni sono l'ennesimo schiaffo di De Luca ai giovani e ai lavoratori, ancor di più se si considera che il Governo nazionale ha messo a disposizione della Campania la stragrande maggioranza delle risorse economiche che occorrono per retribuire il personale". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (ren)