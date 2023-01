Speciale energia: Algeria-Italia, Meloni incassa il sostegno per rendere penisola snodo energia del Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Algeri si è conclusa con il rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Algeria con il sostegno algerino per trasformare la penisola in uno snodo dell’energia nel Mediterraneo e con una rinnovata dichiarazione d’amicizia. Durante la visita sono stati firmati accordi nel settore energetico, aerospaziale e farmaceutico. Ad accompagnare il presidente del Consiglio durante la missione ad Algeri anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia. “L’Algeria è un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico”, ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine dell'incontro, ad Algeri, con il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune. “Ringrazio il presidente, il primo ministro, e l’intero governo per questa accoglienza straordinaria in questa visita che, non a caso, è la prima missione bilaterale nel Nord Africa che il governo ha voluto fare”. “L’Italia intende realizzare un partenariato con l’Algeria che consenta ad entrambi di alimentare le prospettive di crescita e sviluppo, nell’ottica di costruire ponti fra la sponda nord e sud del Mediterraneo e contribuire alla stabilizzazione di una Regione strategica per l’Italia e l’Europa” ha proseguito. (Ala)