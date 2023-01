Speciale energia: Pakistan, prosegue il blackout, al buio la gran parte del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Pakistan non sono ancora riuscite a ripristinare l'energia elettrica a seguito del blackout che interessa la gran parte del Paese, incluse le metropoli Karachi e Lahore. Lo riferiscono i media locali, secondo cui col sopraggiungere della notte una parte consistente dei 220 milioni di abitanti resta al buio. Il blackout è stato provocato da una variazione di frequenza della rete elettrica nazionale intorno alle 7:30 ora locale, un guasto legato probabilmente ai tagli dei costi operati dal governo nel quadro di una profonda crisi economica. Le autorità, infatti, avevano spento temporaneamente le unità di generazione di corrente durante la notte per risparmiare combustibile. "Speriamo che l'elettricità venga ripristinata in tutto il Paese entro questa notte", ha dichiarato in un videomessaggio il ministro dell'Energia, Khurram Dastgir Khan. I blackout non sono un evento raro in Pakistan, dove infatti ospedali e industrie si affidano spesso a generatori di energia forniti da gestori privati. L'economia nazionale è in profonda crisi dallo scorso anno a causa dell'inflazione galoppante, del crollo del valore della valuta locale e dal graduale esaurimento delle riserve in valuta estera. (Inn)