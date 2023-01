Speciale energia: Calandrini (Fd'I), difendiamo patrimonio immobiliare italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla proposta sulle case green prevista da una direttiva europea, "anche la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, ha ammesso che 'ci sarebbero rischi di squilibrio tra i Paesi se il testo rimanesse quello attuale'. Questa presa di posizione è la prova delle nostre ragioni. Da giorni sosteniamo che l'onere di questa scelta sarebbe punitivo, fortemente punitivo, nei riguardi dei proprietari di immobili italiani. Si tratta di una decisione assunta senza tener conto delle realtà dei singoli paesi e della attuale fase di congiuntura economica. Oggi ci conforta un parere che arriva da una istituzione europea qualificata. La direttiva non teneva conto delle differenze del patrimonio immobiliare dei vari paesi dell'unione a partire dalla età degli immobili. Hanno vinto le ragioni davanti a prese di posizioni spesso viziate di ideologia". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della quinta commissione Bilancio di palazzo Madama. (Com)