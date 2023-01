Speciale energia: Francia, fornai e panettieri manifestano contro il caro-energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fornai e i panettieri di Francia manifestano a Parigi contro i rincari causati dalla crisi energetica. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Ouest France", la mobilitazione è stata lanciata da diversi gruppi e collettivi del settore, che non sono d'accordo con la federazione nazionale. Il governo nelle scorse settimane ha annunciato una serie di misure per il settore, come lo scudo tariffario che mette un tetto ad un massimo del 15 per cento per gli aumenti di gas ed elettricità. A questo si aggiunge poi uno "sportello d'aiuto per il pagamento delle bollette". (Frp)