Speciale energia: Argentina-Brasile, Fernandez, lavorare per una maggiore integrazione energetica

- Argentina e Brasile devono continuare a lavorare per una sempre maggiore integrazione economica, a partire da quella energetica. Lo ha detto il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, nella conferenza stampa seguita all'incontro con l'omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. I due Paesi si impegnano a "costruire una rete energetica che garantisca lo sviluppo dei nostri popoli", ha detto Fernandez. A questo proposito, "si è discusso della possibilità che il gas di 'Vaca Muerta' (l'importante bacino di gas non convenzionale sul quale Buneos Aires sta concentrando investimenti produttivi) possa essere inviato in Brasile, e della possibilità che l'energia del Brasile arrivi in Argentina". Fernandez ha anche parlato della necessità che i due Paesi tornino "sviluppare collaborazione in campo sanitario". (Abu)