Speciale energia: Calovini (Fd’I), con Meloni Italia ponte europeo verso l'Africa

- L'Italia sotto la guida di Giorgia Meloni mira a diventare il ponte europeo verso l'Africa. Lo ha detto il capogruppo della commissione Esteri di Fratelli d'Italia alla Camera Giangiacomo Calovini. “Il viaggio in Algeria – ha proseguito – mira non solo a consolidare i rapporti già ottimi tra le due nazioni ma a porre rimedio, una volta per tutte, alla difficile situazione energetica che non si ferma soltanto al trasferimento di maggiori quantità di gas ma punta anche a una cooperazione sul fronte importantissimo delle energie rinnovabili”. “E l'Algeria – ha sottolineato – non sarà l'unico paese partner dell'Italia. Nei prossimi mesi, a conferma di un'attenzione diversa dell'Italia verso il continente africano, sono previsti altri viaggi e altri accordi”. “L'Africa – ha concluso – non è più una colonia ma un vero e proprio partner con cui parlare con pari dignità, esattamente come intendeva fare Enrico Mattei il cui nome, non a caso, è stato utilizzato per il piano che si sta mettendo in piedi". (Rin)