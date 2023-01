Speciale energia: Pichetto, accordi italo-algerini aprono sguardo su futuro ambientale ed energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi firmati dall'Italia ad Algeri “hanno un grande significato, perché aggiungono nuovi tasselli al mosaico energetico che stiamo portando avanti dal primo giorno: diversificare le fonti e la loro provenienza, acquisendo una storica centralità nel Mediterraneo sugli approvvigionamenti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, sugli accordi tra Italia e Algeria siglati alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Dalle infrastrutture che servono a incrementare il flusso di gas allo sviluppo delle rinnovabili, fino ai progetti per ridurre le emissioni, gli accordi italo-algerini ci aprono uno sguardo sul futuro ambientale ed energetico non solo dell'Europa, ma anche del continente africano, la cui stabilità si costruisce portando sviluppo e crescita sostenibile, secondo la visione di un grande italiano come Enrico Mattei", ha aggiunto. (Rin)