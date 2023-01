Speciale energia: Mazzetti (FI), bene rilancio gasdotto Galsi, fu grave errore Regione Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande plauso al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il rilancio della diplomazia energetica italiana, nel solco di Enrico Mattei". Lo ha affermato Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Il gasdotto Galsi – ha proseguito – era un progetto che avrebbe anzitempo contribuito alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell'Italia e dell'Europa. Per questo, ho sempre criticato la Regione Toscana che, tra ritardi e impuntature capziose, fece sfumare il finanziamento europeo per il Galsi”. “Bene che se ne torni a parlare, che ci siano già idee concrete sul tavolo con gli amici algerini”, ha sottolineato. “Il governo di Centrodestra è pragmatico abbastanza per concretizzare anche questa infrastruttura", ha concluso. (Rin)