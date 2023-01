Medio Oriente: agenzia Onu per rifugiati palestinesi chiede 1,6 miliardi dollari per attività 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) ha lanciato un appello chiedendo 1,6 miliardi di dollari per portare avanti i propri programmi e le attività nell’anno in corso. “In tutte le aree in cui opera, l'Unrwa continua a svolgere un ruolo indispensabile per la vita di milioni di profughi palestinesi. Lavoriamo per garantire la fornitura di servizi di base in un contesto finanziario e politico incredibilmente difficile", ha dichiarato il commissario generale dell'Unrwa, Phillippe Lazzarini, in una conferenza stampa dopo un briefing alle Nazioni Unite a Ginevra. "I rifugiati palestinesi - una delle comunità più svantaggiate della regione - affrontano sfide senza precedenti e fanno sempre più affidamento sull'Unrwa per i servizi di base e in alcuni casi per la sopravvivere", ha aggiunto il commissario generale, spiegando che le sfide dell’ultimo anno, unite a “finanziamenti insufficienti, crisi globali, inflazione, interruzione della catena di approvvigionamento, dinamiche geopolitiche e livelli alle stelle di povertà e disoccupazione tra i rifugiati palestinesi”, hanno messo a dura prova il lavoro dell’Agenzia, da cui dipende la maggior parte dei rifugiati palestinesi per assistenza umanitaria, cibo e denaro. “Senza un finanziamento non saremo in grado di fornire risultati e con ciò le vite dei rifugiati palestinesi saranno appese a un filo e milioni di persone nella regione e oltre ne saranno colpite", ha dichiarato Lazzarini.(Res)