Ex Ilva: Legambiente, salvaguardare salute e ambiente per contrastare precarietà

- Finché non sarà garantita la salvaguardia della salute e dell’ambiente, “l’impianto siderurgico continuerà a rimanere precario, non garantirà lavoro né futuro allo stabilimento, continuerà ad acuire fratture sociali e istituzionali”. Lo ha dichiarato Maria Maranò, di Legambiente, nel corso delle audizioni in commissione Industria al Senato sugli impianti di interesse strategico nazionale. “Abbiamo perso il conto del numero dei decreti salva Ilva”, ha sottolineato Maranò, che ha aggiunto: “Non abbiamo mai visto un piano industriale che desse garanzie sul fronte ambientale, sanitario e lavorativo. Purtroppo questo ennesimo decreto compie uno sbilanciamento verso la produzione dell’acciaio senza curarsi di introdurre norme a tutela della salute”. Nel decreto sull’ex Ilva “vengano inseriti gli impianti siderurgici tra quelli per cui la legge prevede la valutazione di impatto sanitario nell’ambito della valutazione di impatto ambientale”, ha concluso Maranò, sottolineando la necessità di “operare affinché sia reale il bilanciamento dei diritti costituzionali”. (Rin)