Libano: deputato Zeaiter descrive giudice per le indagini porto Beirut “malato di mente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, Bitar ha annunciato di avere ripreso le indagini sull’incidente dell’agosto 2020, bloccate nel dicembre 2021 dopo una serie di cause intentate contro il giudice da personalità politiche coinvolte nelle indagini, tra lo stesso Zeaiter e Ali Hassan Khalil (entrambi vicini al presidente del parlamento, Nabih Berri) e l'ex ministro dei Lavori pubblici Youssef Fenianos (vicino al leader maronita e leader del blocco cristiano Marada di Suleiman Frangieh), tutti oggetto di mandati di fermo. Anche il movimento sciita filo-iraniano, Hezbollah ha accusato il giudice di mancanza di imparzialità. A ostacolare l’inchiesta vi è stato poi un blocco delle nomine giudiziarie da parte del ministro delle Finanze uscente, Youssef Khalil, che ha impedito la formazione dell'Assemblea plenaria della Corte di Cassazione, competente a pronunciarsi sui ricorsi per colpa grave dei magistrati, senza poter esaminare né i ricorsi per grave negligenza riguardanti Bitar né analoghi ricorsi rivolti ai magistrati chiamati a pronunciarsi sulla sostituzione del giudice istruttore. (Lib)