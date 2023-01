Tlc: Butti, porsi domanda su convenienza accordo con Open Fiber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’accordo tra Open Fiber e Tim, "ci sono elementi a sufficienza per porsi qualche domanda sulla convenienza di tale accordo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, nella prosecuzione odierna dell’audizione alla commissione Trasporti della Camera, rispondendo all’onorevole Anna Ascani del Pd. “Quell’accordo risale allo scorso mese di maggio, quando Ascani era sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni”, ha specificato Butti aggiungendo che di tale accordo fu data grande rilevanza anche sugli organi di stampa. “Successivamente - ha aggiunto il sottosegretario - un quotidiano online nel settore dell’innovazione, mai smentito dalle succitate aziende, evidenziò alcuni punti critici dell’accordo”. In particolare, Butti ha voluto evidenziare che l’accordo ha impegnato Open Fiber a comprare 10.000 km di fibra senza “nessuna scontistica per Open Fiber, mettendo invece al sicuro il bilancio di Tim/Fibercop con una partita che può valere da 50 ad 80 milioni di euro”. (Rin)