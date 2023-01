© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente finlandese Sauli Niinisto è giunto oggi in visita ufficiale a Kiev. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul proprio canale Telegram. "Do il benvenuto al presidente della Finlandia Sauli Niinisto in Ucraina. L'Ucraina apprezza il sostegno della Finlandia e del popolo finlandese", si legge nel messaggio. (Kiu)