Serbia: "Blic", Vucic parteciperà lunedì a riunione governo sul Kosovo

- Il governo della Serbia ha invitato lunedì il presidente Aleksandar Vucic a partecipare alla riunione dell'esecutivo per discutere dei colloqui che ha avuto con i mediatori internazionali sulla situazione in Kosovo. E' quanto ha appreso oggi il quotidiano "Blic", secondo cui dopo la riunione, nel pomeriggio, il presidente parlerà ai cittadini della Serbia. Il tema principale della sessione, così come del discorso del Presidente, sarà la situazione legata al Kosovo. (Seb)