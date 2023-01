Balcani: Tajani, conferenza Trieste rilancerà azione dell'Italia nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha parlato anche dei perduranti problemi fra Serbia e Kosovo che alla fine dello scorso anno hanno riavvicinato la regione al rischio di un conflitto. “Siamo impegnati in prima linea affinché Serbia e Kosovo possano normalizzare i loro rapporti. Attraverso la facilitazione europea è stata presentata una proposta di accordo alle due parti e la diplomazia italiana sta operando, assieme ai nostri partner più vicini, per cercare di ottenere un risultato di portata storica, da cui trarrebbe beneficio l’intera regione”, ha detto Tajani. Infine, il ministro ha dedicato un passaggio all’allargamento, spiegando che questo strumento “non abbia proceduto al ritmo auspicato lo dimostra il fatto che a distanza di 20 anni dalla dichiarazione di Salonicco che sancì la prospettiva europea dei Balcani, solo la Croazia è diventata Stato membro dell’Ue. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi. Se l’Ue vuole essere un attore globale, l’ingresso dei Balcani è centrale e va accelerato”. (Res)