Speciale difesa: Moldova, Sandu, valutare se accantonare neutralità per unirsi ad "alleanza più ampia"

- La Moldova deve valutare se accantonare la neutralità militare sancita dalla Costituzione ed entrare a far parte di una "alleanza più ampia". Lo ha dichiarato la presidente della Moldova, Maia Sandu, in un'intervista a "Politico". L'invasione russa dell'Ucraina ha aperto il dibattito in Moldova sul tema della neutralità militare. "Ora è in corso una discussione seria (...) sulla nostra capacità di difenderci, se possiamo farlo da soli o se dovremmo far parte di un'alleanza più ampia", ha detto la presidente. "E se arriveremo, a un certo punto, alla conclusione come nazione che dobbiamo modificare il nostro status di neutralità, questo dovrebbe avvenire attraverso un processo democratico", ha detto Sandu. Sebbene la Moldova non sia membro della Nato, coopera con l'organizzazione e contribuisce alla forza di mantenimento della pace guidata in Kosovo. “La Moldova è un Paese pacifico. Non è la Moldovache ha iniziato una guerra contro i suoi vicini”, ha detto la presidente. “La propaganda russa è riuscita a convincere una parte della popolazione che neutralità significa che non devi investire nel tuo settore della difesa, che neutralità significa che non devi fare nulla e non devi avere la capacità di difenderti, il che è sbagliato”, ha spiegato la presidente. (Rob)