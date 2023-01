Serbia: presidente Vucic agli esponenti del partito Sns, sono pronto a farmi da parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo e leader del Partito progressista (Sns) Aleksandar Vucic ha riferito di "essere pronto a farsi da parte" se qualcuno del suo partito "pensa di poter fare meglio di lui". Lo scrive la stampa di Belgrado, secondo cui in una riunione di partito, Vucic ha informato la leadership sulle pressioni occidentali che sta subendo la Serbia riguardo al Kosovo, e poco dopo ha lasciato la sede insieme al presidente del Comitato esecutivo, Darko Glisic. "Alcuni funzionari gli hanno chiesto di non accettare in nessun modo ulteriori negoziati (sul Kosovo) con l'Unione europea e gli Stati Uniti", riferiscono i media, dopodiché il presidente ha riferito di essere pronto a farsi da parte, "se qualcuno pensa ed è in grado di fare meglio". Il capo dello Stato serbo ha sottolineato che "se la popolazione rifiuta i negoziati e se qualcuno pensa che dovremmo distruggere economicamente il Paese", lui "lascerà la guida a chi è più intelligente di lui".(Seb)