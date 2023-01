Kosovo: presidente Osmani in Italia e Vaticano, incontrerà papa Francesco e Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, verrà ricevuta in udienza pubblica da papa Francesco, insieme al consorte, Prindon Sadriu, e alla vicepremier Donika Gervalla. Osmani avrà anche una riunione con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, nonché una serie di altri incontri e attività. Durante il suo soggiorno a Roma, Osmani sarà accolto anche dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, "con il quale discuterà il progresso della cooperazione bilaterale e l'aumento del coordinamento per superare le attuali sfide di sicurezza nella regione e oltre", si legge in una nota della presidenza (Alt)