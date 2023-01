Balcani: Tajani, lavorare per accordo fra Serbia e Kosovo, Italia di nuovo protagonista nell'area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo lavorare per far sì che Serbia e Kosovo trovino un accordo. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa alla fine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. Nell'area, "c'è la meritoria opera di mille militari italiani, che stanno in mezzo e garantiscono la pace, ben accetti sia da kosovari che serbi", ha detto. L'Italia, secondo Tajani, può giocare una partita importante. "Il fatto che il nostro Paese, questo fine settimana, facesse parte della delegazione che ha incontrato il premier kosovaro Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic, è un successo politico molto importante", ha dichiarato. "Significa che siamo tornati protagonisti nei Balcani. Dobbiamo lavorare per la stabilità e la pace. Più c'è instabilità, meno si risolve il problema della migrazione, e meno c'è crescita economica", ha aggiunto. Oltre al tema delle imprese italiane, che il ministro si augura possano "lavorare nell'area dei Balcani", rimane la questione della presenza europea nell'area balcanica, ha spiegato Tajani. "Ci sono troppe presenze extraeuropee, che fanno i loro interessi e non quelli comunitari. Dobbiamo essere più attivi e più presenti", ha concluso. (Beb)