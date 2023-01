Sanità: ricerca, Regno Unito al 30mo posto nel mondo per assistenza sanitaria a donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistenza sanitaria delle donne nel Regno Unito è peggiore di quella di Cina e Arabia Saudita. E’ quanto emerge dall’indice Hologic Global Women's Health, in cui Londra si classifica al 30mo posto su 122 Paesi. Lo studio, pubblicato oggi, è stato ripreso dal quotidiano "The Telegraph". La ricerca ha rilevato che il punteggio ottenuto dal Regno Unito è peggiore della maggior parte dei Paesi occidentali, inclusi Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Francia e Germania. Tale punteggio colloca infatti il Regno Unito alla pari con Kazakhstan, Slovenia, Kosovo e Polonia per quanto riguarda l'assistenza sanitaria alle donne. (Rel)