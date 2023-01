Romania: presidente Iohannis, i successi del 1859 rappresentano una lezione di responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I successi del 1859, quando fu realizzata l'unione dei principati romeni, rappresentano una vera lezione di responsabilità per tutti e ribadiscono l'invito ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per completare le riforme di cui la Romania ha bisogno e per sradicare le disfunzioni che ci sono da troppo tempo. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in occasione della Giornata dell'Unione dei principati romeni. "Cari romeni, 164 anni fa, le aspirazioni a vivere nello stesso Stato e sotto un'unica bandiera si sono avvicinate di un passo alla realtà, attraverso l'unione dei due principati, Moldova e Valacchia. Il forte desiderio dei romeni di unirsi, manifestato in modo chiaro e sfacciato, non rimase un semplice ideale, ma divenne una realtà attraverso l'instancabile sforzo e dedizione delle élite dell'epoca per trovare le giuste soluzioni politiche", ha detto il capo dello Stato romeno. (Rob)