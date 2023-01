Brasile: spagnola Indra completa modernizzazione di due radar della Forza aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indra, azienda tecnologica pubblica spagnola e dell'industria della difesa, ha completato l'ammodernamento di due radar secondari trasportabili Irs 20-MP/S per la Forza aerea brasiliana, a supporto del controllo dello spazio aereo del Paese. Secondo quanto riferito in un comunicato, questi radar hanno la capacità di sostituire quello di sorveglianza aerea in caso di lunghe interruzioni del loro funzionamento, oltre a mantenere un'elevata disponibilità globale del servizio generale del traffico aereo, A conclusione del progetto, sono stati eseguiti i test di accettazione sul campo (Sat) del processo di modernizzazione, dell'elettronica e della meccanica strutturale di entrambe le unità. Una delle unità è installata a Petrolina, nello Stato di Pernambuco, e l'altra a Bom Jesus da Lapa, nello Stato di Bahia. (Spm)