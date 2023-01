Sardegna: assessore Bilancio, con Finanziaria abbiamo cercato di dare risposta a bisogni Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'approvazione della Finanziaria è un momento importantissimo per la Regione. Nonostante la poca massa manovrabile abbiamo cercato di fare dei sacrifici per soddisfare alcuni dei bisogni principali soprattutto degli enti locali”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione e al Bilancio a margine della discussione sulla manovra finanziaria 2023-25 in corso in Consiglio regionale. “ Nel triennio abbiamo messo a correre 150 milioni tra la progettazione e la realizzazione delle opere e l’efficientamento energetico sia per le famiglie – ha spiegato Fasolino - in maniera tale da andare ad abbattere il caro è energia per le nostre imprese e renderle più competitive nel mercato globale”. (segue) (Rsc)