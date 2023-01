Sardegna: assessore Bilancio, con Finanziaria abbiamo cercato di dare risposta a bisogni Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha poi evidenziato l'impegno finanziario messo in campo per “uno dei problemi fondamentali della nostra isola che è quello del rischio idrogeologico”. Fasolino ha spiegato che “la finanziaria va approvata entro il 31 gennaio perché dobbiamo da subito programmare e spendere quelle risorse che stiamo mettendo in campo”. Quando alle proposte dell'opposizione, il vicepresidente della Regione ha puntualizzato che “siamo convinti che con il confronto possa nascere un testo ancora migliore rispetto a quello che è stato varato dalla Giunta”. (Rsc)