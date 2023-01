Tunisia: movimento islamico Ennahda chiede rilascio deputati Al Karama e avvocato Zagrouba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha affermato di aver seguito con "grande stupore" la decisione di emanare pene detentive contro il capo della coalizione Al Karama, Seif Makhlouf, alcuni ex deputati dello stesso partito e contro l'avvocato Mehdi Zagrouba in relazione al cosiddetto “caso dell’aeroporto”. Il riferimento va al verdetto del tribunale militare di Tunisi in base al quale Makhlouf è stato condannato a 14 mesi di reclusione, mentre gli altri individui coinvolti sono stati sottoposti a pene che oscillano tra i cinque e i 11 mesi. Il movimento Ennahda ha espresso solidarietà per “tutti coloro che sono stati colpiti da queste ingiuste condanne”, chiedendone il rilascio e invitando a porre fine a “processi civili davanti a tribunali militari” e ad attacchi contro “gli oppositori politici del golpe”, con riferimento alle misure straordinarie emanate dal presidente della Repubblica Kais Saied il 25 luglio 2021. Per Ennahda, il processo di civili davanti alla magistratura militare con sentenze da eseguire urgentemente rappresenta una “flagrante e rinnovata violazione dei diritti umani contro gli oppositori politici all'autorità golpista”. Il movimento ha anche condannato "gli attacchi al settore legale e i tentativi di intimidazione agli avvocati che si oppongono al golpe e che difendono i valori di libertà, giustizia, democrazia e i diritti della popolazione". (segue) (Tut)