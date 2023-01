Tunisia: movimento islamico Ennahda chiede rilascio deputati Al Karama e avvocato Zagrouba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "caso dell’aeroporto" risale al 15 marzo 2021, quando i parlamentari della coalizione Al Karama hanno fatto irruzione nell'aeroporto di Tunisi-Cartagine per protestare contro il divieto di viaggio di una donna sospettata di terrorismo in base alla misura S-17, dando il via ad un alterco fisico e verbale nei confronti degli agenti di sicurezza dell'aeroporto. Il ministero dell'Interno, nel 2013, ha emesso la misura S-17 nell'ambito del piano nazionale di lotta al terrorismo, per monitorare i movimenti di individui sospettati di affiliazione a gruppi jihadisti e che potrebbero tentare di unirsi a gruppi armati in zone di conflitto. In base alla sentenza del 20 gennaio scorso, l’avvocato Mehdi Zagrouba è stato condannato a undici mesi di carcere e non potrà praticare la propria professione per cinque anni. La condanna prevista per altri due esponenti di Al Karama, Mohamed Affes e Maher Zid, ammonta invece a cinque mesi di reclusione. (Tut)