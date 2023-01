Veneto: accordo Federfarma Vicenza-Ulss 7 per ritiro in farmacia kit screening tumore colon-retto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federfarma Vicenza e Ulss 7 Pedemontana hanno siglato un accordo per sancire il fatto che i cittadini che riceveranno l'inviato a partecipare in modo gratuito allo screening per il tumore del colon-retto, potranno ritirare il kit per l'esame in farmacia. Il documento di indirizzo era già stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto nelle scorse settimane. "Negli ultimi due anni questa nuova organizzazione ha consentito di ottenere importanti risultati sia per il numero di utenti che hanno ritirato il kit sia per quanti poi hanno effettivamente riconsegnato il campione, a conferma dell'importanza non solo della facilità di accesso garantita dalle farmacie, ma anche del ruolo e dell'impegno dei farmacisti per spiegare al cittadino l'importanza dello screening e tutte le fasi della procedura. In generale, una volta di più le farmacie si confermano un fondamentale presidio di quartiere del sistema sanitario pubblico e una risorsa preziosa per campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla popolazione", ha dichiarato Giovanni Battista Scaroni, presidente di Federfarma Vicenza. "Sicuramente ogni iniziativa utile a favorire l'adesione alle campagne di screening è positiva - ha commentato il direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza -, a maggior ragione se nel contempo semplifica i percorsi per gli utenti. Con questa organizzazione i cittadini che ricevono l'invito per il test, che voglio ricordarlo è gratuito, non hanno davvero scuse per non aderire e questo è il risultato più importante, perché la diagnosi precoce è fondamentale". (Rev)