Sardegna: assessore Bilancio, con Finanziaria abbiamo cercato di dare risposta a bisogni Isola - video

- “L'approvazione della Finanziaria è un momento importantissimo per la Regione. Nonostante la poca massa manovrabile abbiamo cercato di fare dei sacrifici per soddisfare alcuni dei bisogni principali soprattutto degli enti locali”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione e assessore alla Programmazione e al Bilancio a margine della discussione sulla manovra finanziaria 2023-25 in corso in Consiglio regionale. (Rsc)