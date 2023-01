Milano: Sardone (Lega), ancora tagli al trasporto pubblico, ora Comune toglie anche le corse in metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta affidandosi alla stampa l'assessore Censi annuncia altri tagli al trasporto pubblico, spiegando che questa primavera ci potrebbero essere meno treni della metropolitana a disposizione dei cittadini". Lo afferma Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino milanese della Lega. "Dopo il pacco di Natale sotto l'albero dei milanesi, che vedranno da fine mese la riduzione delle corse dei mezzi di superficie, ecco l'uovo di Pasqua firmato Palazzo Marino: pure in metro si viaggerà a singhiozzo - ha aggiunto -. Tutto ciò è ovviamente inaccettabile, soprattutto visti i recentissimi rincari sui biglietti: la sinistra tassa con una mano e taglia servizi con l'altro. E questi sono gli stessi che hanno il coraggio di criticare Regione Lombardia, ovvero la regione che più di tutte in Italia contribuisce al sostentamento del trasporto pubblico locale? Il Comune di Milano si prenda le proprie responsabilità delle proprie azioni almeno per una volta". (Com)