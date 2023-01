Difesa: India, in corso esercitazione di prontezza operativa marittima Tropex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso in India l’esercitazione biennale di prontezza operativa Tropex, che si concluderà a marzo. Lo rende noto il ministero della Difesa indiano. L’esercitazione impegna tutte le unità della Marina militare e vede la partecipazione dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Guardia costiera. Durante le manovre, che saranno effettuate in più fasi, sia in porto sia in mare, saranno testati gli schieramenti, la logistica e l’interoperabilità. Sono previste anche esercitazioni a fuoco vivo.(Inn)