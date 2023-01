Bosnia: Alto rappresentante Schmidt, sfruttare opportunità storica dopo status candidatura Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina deve sfruttare l'opportunità storica che ha davanti dopo che le è stato concesso lo status di Paese candidato all'adesione all'Unione europea. Lo ha scritto l'Alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, sul proprio account Twitter. Oggi, l'Alto rappresentante ha presentato alla Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo di Bruxelles le informazioni sull'attuale situazione politica in Bosnia Erzegovina. L'incontro si è svolto a porte chiuse. (Seb)