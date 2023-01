Norvegia: archiviato il "caso Eugene", il rifugiato ruandese era accusato per genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 15 anni è stato archiviato il "caso Eugene" che vedeva coinvolto il 49enne Eugene Nkuranyabahizi, accusato di aver preso parte al genocidio in Ruanda. Nkuranyabahizi arrivò in Norvegia come rifugiato nel 1999, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa norvegese "Nrk". Cinque anni dopo, il Servizio nazionale di investigazione criminale norvegese ha ricevuto un elenco di 15 persone residenti in Norvegia che le autorità ruandesi ritenevano sospettate di aver partecipato al genocidio e alla persecuzione del popolo tutsi. Eugene è stato posto in custodia cautelare nel 2013 e vi è rimasto per quasi quattro anni. Nel 2017 poi è stato rilasciato. Lunedì sera ha ricevuto una telefonata dall'ufficio del pubblico ministero nazionale che comunicava l'archiviazione del caso contro di lui. "Ora posso iniziare a pensare e pianificare per i miei figli", ha detto Nkuranyabahizi. Il Ruanda ha cercato anche di estradarlo nel 2013 ma nel 2020 questa decisione è stata revocata. L'avvocato difensore Brynjulf Risnes ritiene che il caso sia stato gestito molto male dall'accusa. "Le Autorità hanno indagato con il paraocchi" dice Risnes "credo che il caso sia stato inventato da persone in Ruanda". Risnes ha detto che la vita di Nkuranyabahizi è stata molto segnata dalle accuse. Oltre alla tensione psicologica, ha perso il lavoro ed ha vissuto diversi anni nell'incertezza. (Sts)