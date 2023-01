Mobilità: Ancma, +59 per cento per il mercato elettrico nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In termini di crescita percentuale "il mercato elettrico è molto importante. Sta crescendo molto e va sostenuto dagli incentivi statali perché giovane. Credo che lo sviluppo come dalla vision 2030 di Acem, che è la società europea dei costruttori, è che la mobilità urbana dovrà essere elettrica. sia le due ruote e, un giorno, probabilmente anche le quattroruote". Lo ha affermato questa mattina il presidente di Ancma, Paolo Magri, a margine del report sui risultati raggiunti dal mercato della mobilità elettrica nel 2022. Le immatricolazioni hanno raggiunto lo scorso anno il+59 per cento tra ciclomotori, scooter, moto e quadricicli a impatto zero. Basta guardare al 2018, quando complessivamente il sell out faceva segnare poco più di 4.200 veicoli, per leggere nelle oltre 23.300 immatricolazioni dell'anno appena terminato il cammino di crescita di questo ambito della mobilità individuale. Senza dimenticare la spinta favorevole degli incentivi all'acquisto e dell'avanzata delle opportunità di sharing, il 2022 registra un segno positivo in tutti i segmenti e conferma anche la predilezione dei privati all'utilizzo dei veicoli elettrici in città. Crescono infatti i ciclomotori (+53,3 per cento con 5.904 mezzi messi su strada) e gli scooter (+56,9 per cento e 9.896 veicoli immatricolati). Più contenuto, invece, l'incremento del segmento moto, che immatricola 540 pezzi e chiude a +7,5 per cento. Infine, con 7.043 veicoli e una crescita del 74,1 per cento, i quadricicli elettrici si rendono protagonisti di un vero e proprio exploit, confermandosi come una delle tendenze più nuove e interessanti dell'anno. (segue) (Rem)