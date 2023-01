Mobilità: Ancma, +59 per cento per il mercato elettrico nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda invece la distribuzione sul territorio, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le tre città con la più alta densità di veicoli elettrici, mentre sono Catania e Palermo le province dove il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali negli ultimi due anni. "Milano è un mercato importante per i veicoli elettrici: c'è molto sharing e quindi molta presenza. È un mercato estremamente importante" ha aggiunto Magri, concentrandosi sul capoluogo lombardo. Il Sud Italia si conferma protagonista anche nell'incremento - sempre tra il 2020 e il 2022 - del mercato dei quadricicli con Palermo, Catania e Napoli, che salgono sul podio dei territori con le migliori performance. Torino è invece la città dove si è assistito alla maggiore crescita percentuale nel mercato moto, seguita da Firenze e Palermo, mentre Catania, Bergamo e Trento si prendono le prime tre posizioni per il segmento dei ciclomotori. "Il nostro è il settore che cresce di più nell'ambito della mobilità elettrica, siamo di fronte a numeri significativi, che – ha commentato il presidente di Ancma – dicono molto anche della capacità delle aziende che rappresentiamo di produrre veicoli sempre più innovativi e fruibili. E che confermano l'importanza di continuare a sostenere questo ambito per fargli raggiungere quella maturità che merita non solo in termini percentuali. È un momento molto interessante per le due ruote: oggi l'elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell'8 per cento dell'intero mercato e affianca un'offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa". (Rem)