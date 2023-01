Bulgaria: sfuma prospettiva di un nuovo governo, Paese si prepara a nuove elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria si prepara a convocare la quinta elezione parlamentare in due anni, dopo che il Partito socialista (Bsp) ha restituito al presidente Rumen Radev il mandato per la formazione di un nuovo esecutivo. Lo riporta l’agenzia di stampa “Sofia News Agency”. “Abbiamo fatto tutto il necessario per adempiere al terzo mandato", ha detto la leader di partito, Kornelia Ninova, aggiungendo che nonostante siano state definite chiare priorità nel confronto con i gruppi parlamentari, “è mancata la volontà sufficiente a costituire un esecutivo funzionante”. Con la restituzione del mandato, sfuma l’ultima occasione utile a formare un nuovo governo nell’attuale legislatura. Prima di conferire rivolgersi al Partito socialista, Radev si era appellato rispettivamente alle due forze politiche più forti in Parlamento: il partito d’orientamento conservatore Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb) e la forza politica riformista Continuiamo il cambiamento, entrambi fallimentari nell’adempimento dell’incarico. La perdurante crisi politica in Bulgaria potrebbe avere ripercussioni anche sull'economia nazionale, e ostacolare la ricezione dei fondi previsti dal piano di ripresa dell’Unione europea.(Seb)