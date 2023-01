Grecia: rallentamenti e disagi dovuti al maltempo a Pella, Imathia e Pieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione greca della Macedonia centrale deve far fronte a problemi derivanti dal maltempo che l’ha colpita dal pomeriggio di ieri. La Protezione civile greca sta lavorando senza sosta per evitare ulteriori danni. Lo ha riferito l'agenzia di stampa greca "Ana Mpa". Le zone di Pella, Imathia e Pieria hanno assistito alla fase più intensa delle precipitazioni, come ha spiegato Charalambos Stergiadis, capo del Dipartimento della Protezione civile nella regione. Nella prefettura di Pella ci sono stati problemi con alcuni corsi d'acqua che si sono gonfiati. Nella zona di Picrolimni, è stata realizzata un'apertura per far scorrere il maggior volume d'acqua possibile ed evitare ulteriori allagamenti. Le precipitazioni si sono spostate poi più a nord, verso la zona di Aridaia e Skydra, allagando case e negozi al piano terra. Finora i vigili del fuoco macedoni hanno ricevuto 84 chiamate, ha spiegato Stergiadis. Il sindaco di Almopia, Christos Batsis, ha detto di aver contattato in mattinata il viceministro dell'Interno, Stelios Petsas, che ha assicurato che i danni saranno registrati e che seguiranno risarcimenti. (Gra)