Colombia: presidente Petro a Buenos Aires per partecipare a vertice Celac

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è arrivato a Buenos Aires per partecipare al VII vertice della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), che si apre oggi. Petro interverrà alla sessione plenaria del vertice e terrà incontri bilaterali con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e l'ex senatore Usa Chris Dodd, consigliere speciale del presidente Joe Biden per le Americhe. Petro incontrerà anche il presidente della Bolivia, Luis Arce, e il direttore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, QU Dongyu. Petro è accompagnato dal ministro degli Affari esteri, Alvaro Leyva, il Capo di Gabinetto, Laura Sarabia, il ministro del Commercio, Industria e Turismo, German Umana, e il vice ministro degli Affari multilaterali, Laura Gil. (Mec)