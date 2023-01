Energia: Siracusano, accordi con Algeria positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi sul gas firmati dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad Algeri "rappresentano un passo in avanti decisivo per smarcarsi dalla Russia e per essere, entro la fine del 2024, quanto più possibile autonomi da Mosca. Significative anche le presenze dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Intese strategiche davvero importanti per l'Italia, che l'esecutivo di centrodestra ha finalizzato positivamente in pochissimi mesi". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "Dopo l'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, l'Algeria è diventata il principale fornitore di gas dell'Italia, e grazie a questi accordi - che incentiveranno anche uno sviluppo sostenibile - la collaborazione tra i due Paesi verrà ulteriormente rafforzata e avrà un respiro pluriennale fondamentale per programmare gli investimenti e per il coinvolgimento delle nostre imprese - continua l'esponente dell'esecutivo -. Sull'energia si gioca il futuro dell'Italia, che, anche per la sua strategica posizione geografica, si candida a diventare l'hub dell'Europa sul Mediterraneo".(Com)