Autonomia: Cecchetti (Lega), Majorino e Moratti in contraddizione con i partiti che li sostengono

- "Forse i candidati della sinistra dovrebbero un po' chiarirsi le idee su un tema concreto come l'autonomia". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega lombarda. "Majorino - prosegue - dice che è una riforma accentratrice, centralista, ma il Pd per la sua campagna elettorale interna dice che è una riforma che divide il Paese, per cui o è centralista o divide, o l'una o l'altra, ma che si mettano d'accordo. Stessa situazione nel Terzo Polo dove la Moratti continua a ergersi a paladina dell'autonomia e il segretario Calenda dice testualmente che al Nord non la vorranno e che va respinta, anche qui forse dovrebbero mettersi d'accordo, se sono favorevoli o contrari. Al di là del fatto che nessuno di loro ha letto la bozza dell'autonomia differenziata e parlano di cose che non sanno, ma almeno Majorino e la Moratti dovrebbero concordare una strategia comune con i loro partiti di riferimento. Certo mi rendo conto che stiamo parlando di candidati che la sparano ogni giorno più grossa, per cui comprendiamo la difficoltà a esprimere contenuti seri e concreti". "Servirebbe serietà e responsabilità, basta prendere in giro i cittadini lombardi", conclude il leghista.(Com)