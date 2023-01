Usa: Dipartimento di Stato ringrazia per "persistente indagine" su pacco bomba ambasciata Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense ha ringraziato la "persistente indagine" avviata dalle autorità spagnole in seguito ai pacchi esplosivi indirizzati il primo dicembre scorso alle ambasciate degli Stati Uniti e dell'Ucraina di Madrid. Un portavoce del Dipartimento di Stato Usa ha riferito all'agenzia di stampa "Europa Press" di non voler "commentare questioni che riguardano fughe di notizie e indagini in corso", in risposta a un articolo del "New York Times" che identificava il Movimento imperiale russo di estrema destra come l'autore dell'invio dei pacchi esplosivi. Il portavoce Usa ha condannato qualsiasi tentativo di "danneggiare e intimidire" alti funzionari politici e ambasciate assicurando di "prendere sul serio" la sicurezza del personale all'estero, compreso quello dell'ambasciata a Madrid.(Spm)