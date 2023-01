Vino: mozione Pd, scongiurare iniziativa Irlanda su etichette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serracchiani, Gnassi e Vaccari fanno inoltre presente all'esecutivo che "il Parlamento europeo nel 2022 si è espresso, con un voto a larghissima maggioranza, contro le suddette indicazioni nelle etichette". Per il Pd, inoltre, "la decisione dell'Irlanda avrà conseguenze negative per l'export italiano, con il rischio che il danno diventi molto più consistente nel caso in cui altri Paesi decidano di seguirne tale esempio. Oltre all'Italia, anche altri Paesi dell'Unione europea hanno espresso parere contrario, rilevandone le conseguenze negative sul mercato interno". La mozione del Pd impegna, infine, il governo "a favorire un'azione coordinata a livello europeo, basata sul dialogo costruttivo tra i Paesi membri e con le istituzioni europee, al fine di promuovere politiche volte a incoraggiare un consumo consapevole e responsabile di alcol, accompagnate da azioni più mirate contro quello eccessivo e pericoloso, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza della regolazione". (Rin)