Balcani: Scannapieco (Cdp), lavoriamo per rafforzare impegno dell’Italia nell’area

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti (Cdp) è presente al fianco delle istituzioni e delle imprese italiane per rafforzare l’impegno dell’Italia nell’area dei Balcani, regione “parte dell’Europa ma non dell’Unione europea”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Cdp, Dario Scannapieco, intervenendo alla conferenza nazionale sui Balcani in corso a Trieste. I Balcani sono storicamente al centro delle priorità geopolitiche del nostro Paese, per prossimità geografica, legami storici, sociali e culturali, ha rilevato Scannapieco. L’ad ha citato “il sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, sviluppato in sinergia e stretto coordinamento con Simest e Sace, con l’obiettivo di sostenere il nostro sistema industriale”, ha sottolineato l’ad di Cdp, ricordando come nel 2022 la Cassa abbia mobilitato risorse per circa 3 miliardi di euro a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. Scannapieco ha poi messo in evidenza il ruolo di Cdp come istituzione finanziaria per la cooperazione e la finanza per lo sviluppo.(Res)