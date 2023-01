Francia-Costa d'Avorio: Macron riceve Ouattara per pranzo di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceve oggi all'Eliseo l'omologo ivoriano Alassane Ouattara per un pranzo di lavoro. Lo ha reso noto la presidenza francese con una nota. "In un contesto di rafforzamento del partenariato economico tra i due Paesi, il capo dello Stato affronterà con il suo omologo ivoriano i principali temi della relazione bilaterale", ha fatto sapere l'Eliseo, spiegando che i due leader "evocheranno anche le sfide di sicurezza nella regione". L'arrivo di Ouattara è previsto per le 13:00. Dalla nota non risultano dichiarazioni o conferenza stampa. (Frp)