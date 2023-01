Sanità: Schillaci, nel 2022 in crescita donazioni e trapianti organi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati positivi per quel che riguarda la crescita dell’attività di donazione e trapianti nel 2022. Come spiegato dal ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso della presentazione del rapporto sul sistema trapiantologico nazionale, il “trend al rialzo già mostrato nel 2021 si conferma anche per l’anno appena trascorso, completando di fatto il recupero totale dei livelli di attività precedenti all’emergenza Covid-19, durante la quale, tuttavia, il Centro nazionale trapianti non ha mai interrotto la sua attività”, ha aggiunto il ministro Schillaci. (Rin)